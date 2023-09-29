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Azerbaycanlı milletvekili Paşayeva’dan acı haber

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#Azerbaycan#Ganire Paşayeva#Milletvekili
Azerbaycanlı milletvekili Paşayeva’dan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2023 07:00

Azerbaycanlı milletvekili Ganire Paşayeva tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Merkez Klinik Hastanesin’de tedavi altında olan Paşayeva, gözetim altında tutuluyordu. Yardımcısı Elbey Badirov tarafından geçen gün yapılan açıklamada, ani tansiyon düşmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan Paşayeva’nın komaya girdiği duyurulmuştu. Aslen Azerbaycan’ın Tovuz şehrinden olan 45 yaşındaki Milletvekili Ganire Paşayeva, 7 yıl boyunca muhabirlik ve sunuculuk yaptı. 6 Kasım 2005 günü yapılan meclis genel seçimlerine bağımsız aday olarak katılan Paşayeva, Tovuz milletvekili olarak Azerbaycan Milli Meclisi’ne girdi. Azerbaycan Milli Meclisi’nin 3’üncü, 4’üncü, 5’inci ve 6’ıncı dönem milletvekili olan Paşayeva, ayrıca Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı olarak görev yapıyordu.

 

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#Azerbaycan#Ganire Paşayeva#Milletvekili

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