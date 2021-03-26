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Ertan KILIÇ-Buğra AKAY / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 26.03.2021 - 01:37 | Son Güncelleme:

Azerbaycanlı iş insanı lüks otel odasında intihar girişiminde bulundu

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Azerbaycanlı iş insanı lüks otel odasında intihar girişiminde bulundu

Azerbaycanlı iş insanı Nihad Aliyev (40), Beşiktaş’ta kaldığı lüks bir otelde intihar girişiminde bulundu. Olay sırasında Aliyev’in yanında bulunan 3 kadın, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Aliyev’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Beşiktaş’ta bulunan lüks bir otelde yaşandı. İddiaya göre, lobide tanıştığı 3 kadınla birlikte odasına çıkan Azerbaycanlı iş insanı Nihad Aliyev, yaklaşık 5 dakika sonra intihar girişiminde bulundu. Odadan gelen silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi çağrıldı. İhbar sonrası, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Nihad Aliyev, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Aliyev’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

3 KADIN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Aliyev’in intihar girişiminde bulunduğu sırada odada bulunduğu öğrenilen 3 kadın ise polis ekipleri tarafından ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Aliyev’in otelde 6 arkadaşıyla birlikte kaldığı öğrenildi.

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