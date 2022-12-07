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Azerbaycan’la ortak tatbikat: Erdoğan arayıp kutladı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Azerbaycan#Tatbikat
Azerbaycan’la ortak tatbikat: Erdoğan arayıp kutladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK’nın Azerbaycan ordusuyla gerçekleştirdiği ‘Kardeş Yumruğu’ tatbikatına telefonla bağlanarak “Bu tatbikat da göstermiştir ki biz birbirimizle et ve kemik gibiyiz” dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile ‘Kardeş Yumruğu’ Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın ‘Seçkin Gözlemci Günü’ faaliyetlerini takip etti. Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin de katıldığı tatbikatın sonunda Akar ve Hasanov personelle bir araya geldi.

Azerbaycan’la ortak tatbikat: Erdoğan arayıp kutladı

İKİ LİDER TELEFONDA

Daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, görüştüğü Milli Savunma Bakanı Akar'ın telefonundan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'un telefonundan tatbikata katılan personele hitap etti.

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Azerbaycan’la ortak tatbikat: Erdoğan arayıp kutladı

Erdoğan, "Tek millet iki devlet anlayışı ile bu tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiniz. Sizler sevenlerinize, dostlarınıza güç, düşmanlarınıza korku verdiniz. Türkiye-Azerbaycan bu tatbikatlarla dayanışmasını, birlikteliğini geleceğe yönelik çok daha güçlenerek devam ettirecektir. Bu tatbikat da göstermiştir ki biz birbirimizle et ve kemik gibiyiz. Kimse bizi birbirimizden ayıramaz” dedi.

Aliyev de, “Birliğimiz sarsılmazdır, ebedidir. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği" diye konuştu.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Azerbaycan#Tatbikat

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