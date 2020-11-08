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Azerbaycan’ın Şuşa zaferi hakkında MSB’den açıklama
Azerbaycan’ın 28 yıl sonra Şuşa kentini işgalden kurtarması üzerine bir açıklama da Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Kahraman Azerbaycan Ordusu, kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. Tebrik ediyoruz. Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz 28 yıl sonra Şuşa’daki meşhur Hâr-ı Bülbül çiçeğinin açışını izleyecekler, kokusuna doyacaklar. Ne mutlu onlara.
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