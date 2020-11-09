Azerbaycan’ın sevinci bizim de sevincimizdir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün, Kocaeli’nde iki ayrı programa katıldı. İlk olarak partisinin olağan kongresinde, ardından da devlet ve özel sektör tarafından tamamlanmış yatırım, proje ve tesislerin resmi açılışlarını yaparken konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı AK Parti Kocaeli 7. Olağan Kongresi’nde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları birlikte dalgalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere hitap ettiği konuşmasına, Azerbaycan’ın Şuşa zaferini kutlayarak başladı.



“Kardeşim” dediği Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i tebrik eden Erdoğan, “30 yıldır Minsk üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında, 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen Azeri Türk kardeşlerimiz bütün bu sabrın sonunda, sabrederek zafere ulaştılar. Türkiye en başından beri, Azeri Türk kardeşlerinin 30 yıldır yanında oldu. İşgal altında bulunan topraklarını kurtarma mücadelelerinde kayıtsız şartsız yanında olduk” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’ndeki programlarında özetle şunları söyledi:

CHP ENKAZ ALTINDA KALDI

“Kendi sorumlu oldukları yerlerde, İzmir depremi, aynı zamanda CHP’nin enkaz altında kaldığı bir depremdir. Şu anda İzmir’in kahir ekseriyetinde, başta büyükşehir olmak üzere, 10 yıllardır CHP belediyeleri yok mu? Bunların bütün inşasıyla alakalı adımlarına, müsaade etmediniz mi? Ruhsatlarını siz vermediniz mi? Sulak arazilere inşa müsaadesi veren siz değil misiniz? Şimdi nasıl oluyor da kalkıp buradan iktidara fatura kesmeye yöneliyorsunuz? Bütün buralarda sorumlu sizsiniz. Bu afetlerin sorumlusu sizsiniz.

‘SİZ DİKEY MİMARİYİ SAVUNDUNUZ’

Her yerde, ‘Yatay mimari’ diye bağıran bir Cumhurbaşkanı var. Ama siz, dikey mimariyi savundunuz. Kentsel dönüşüm başta olmak üzere, hükümetin bu konuda her attığı adımı engellemeye çalışanlar bunlar. Millet deprem yıkıntılarının altından inlerken onlara el uzatmak yerine elleri arkalarında boş boş dolaşan onlar.

İzmir’in milletvekilisin geldin, kaç saat kaldın orada? Şöyle bir turistik seyahat yaptın. Ondan sonra tekrar Ankara’ya döndün. Milletimizin adına bunlara diyoruz ki, ‘Gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz.’ Milletimiz adına bunlara diyoruz ki, ‘Ya hayır konuşun, ya da susun’. Milletimizin adına bunlara diyoruz ki, ‘Siz en iyi bildiğiniz iş olan parti içi kavgayla uğraşın’.

1 YILDA TESLİM EDECEĞİZ

Bir yıl içerisinde oradaki çalışmalarımızı tamamlayacak ve depremzede kardeşlerimize de hemen konutlarını teslim edeceğiz. Amacımız az katlı, sağlam, konforlu ve içinde huzurla yaşanacak binalar inşa ederek depremin yıldönümüne kalmadan İzmirli kardeşlerimizin hizmetine sunmaktır. Önümüzdeki 5 yıl içinde riskli bölgelerde acilen dönüştürülmesi gereken konutları tekrar inşa ederek bu hususta da tarihi bir imza atacağız.”

PARTİLİLERE UYARILAR

Erdoğan, Kocaeli il kongresinde “Milletimiz 2023 Türkiyesi’nin inşası gibi, 2053 vizyonunu hayata geçirme sorumluluğunu da AK Parti’ye vermiştir” diyerek partililere uyarılarda bulundu:

“AK Parti 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük, en geniş tabanlı, milletimizin en çok sahiplendiği partisidir. AK Parti’nin kurucusu da sahibi de taşıyıcısı da milletimizin ta kendisidir. Millet yoksa AK Parti de yoktur. Bunun için AK Parti teşkilatlarında görev alan herkes günün 24 saati milletimizle birlikte olmak mecburiyetindedir. Her kim milletten koparsa, halkla arasında duvarlar örerse, kendini ulaşılmaz bir yere koyarsa, hele hele kibir ve fitne belasına bulaşırsa artık bu partide yeri kalmamış demektir. Hiçbir sıfat, hiçbir yoğunluk, hiçbir meşgale milletin gönlünü kırmanın, milleti hor görmenin, millete uzak durmanın bahanesi olamaz.

BUDANDIKÇA GÜÇLENEN AĞAÇ

Teşkilatlarımızdaki değişimi dışlamanın değil daha çok insanımızı kucaklamanın vasıtası olarak görüyoruz. Kuruyan dalları budandıkça güçlenen bir ağaç gibi, ülkemizin her köşesine kollarımızı dallarımızı salacağız. Ana kademeyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, belediye başkanlarımızla, partimize gönül vermiş her bir kardeşimizle milletimizin hizmetinde olacağız.

Şahsım olarak gerektiğinde canımı ortaya koyma pahasına yarım asırdır her şeyimle bu kutlu davaya adanmış olmaktan daha büyük bir şeref bilmiyorum. Ne belediye başkanlığım ne genel başkanlığım ne başbakanlığım ne cumhurbaşkanlığım bu büyük davanın ferdi olmanın önünde değildir. Sizlerden de aynı anlayışla partimize sahip çıkmanızı, milletimizle olan muhabbetinizi sıkı tutmanızı istiyorum. Hükümetlerimiz döneminde Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların kat kat fazla hizmet, yatırım ve projelerle tanıştırdık. Ülkemizin batısından doğusuna tüm şehirlerimiz bu hizmetlerden istifade etmiştir.

SALGINDAN DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAĞIZ

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde insanlar temel sağlık hizmetlerine ulaşamadığı için göz göre göre can verdi. Sadece sosyal doku ve toplumsal barış açısından değil ekonomik olarak Batılı ülkelerin çok ciddi sorunlarla yüzleştiğini görüyoruz. Geldiğimiz noktada mazlum ve mağdurların malı, canı ve kanı üzerine inşa edilen refah düzeni çatırdamaktadır. Batılı ülkeleri özellikle girdikleri bu çıkmazdan son dönemde sarıldıkları İslam ve yabancı düşmanlığı da kurtaramayacaktır. Türkiye korona salgın sürecinden inşallah çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır. Bu asır Türkiye’nin yıldızının daha da parladığı bir asır olacaktır. Bunun için hepimizin sorumluluklarının bilinciyle hareket etmesi, çapsızlara aldırmadan Türkiye ve Türk milleti için mücadeleyi sürdürmesi gerekiyor. İş dünyasıyla, kamusuyla, üniversite, STK ile belediyesiyle el ele verdiğimizde yarınımız bugünümüzden çok daha açık olacaktır.

İL BAŞKANI KATILAMADI

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, tek aday olarak girdiği ve yeniden başkan seçildiği kongreye koronavirüse yakalandığı için katılamadı. Ellibeş, evinde karantina altında, kongreyi uzaktan takip etti. AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı’nın kongresi, İzmit’teki Uluslararası Fuar Merkezi’nde yapıldı. Kongreye gelenlerin tamamına test uygulandı. Test sonuçları negatif olanlar içeri alındı. Salonda da korona tedbirleri vardı. Sandalyeler aralıklarla yerleştirildi. Erdoğan tişörtü giyen gençlerin yer aldığı tribünde zaman zaman tedbirler unutulsa da genel olarak kurallara uyuldu. Bu arada AK Partili Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de test sonucunda ikinci kez koronavirüse yakalandığı ortaya çıkınca kongreye katılamadı.