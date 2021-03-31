Azerbaycan'dan Hürriyet’e Zafer Medya Ödülü

Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgali altındaki Karabağ’daki topraklarını kurtardığı savaşta, bölgede görev yapan gazetecilere ödülleri takdim edildi. Hürriyet gazetesi muhabiri Fevzi Kızılkoyun da ödül aldı. Kızılkoyun’a ödülünü İSBAM Başkanı Samir Adıgüzelli verdi. Savaşın sürdüğü 44 günde Azerbaycan’ın haklı sesinin dünya kamuoyunda duyulmasında emeği geçen basın mensuplarını ödüllendirdiklerini söyleyen Adıgüzelli, daha önce Azerbaycanlı gazetecileri de ödüllendirdiklerini hatırlattı.

Dünyanın, Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın COVID-19 salgınıyla olan savaşı dolayısıyla daha büyük bir tören yapamadıklarını kaydeden Adıgüzelli, “Türk basın mensuplarının emeğini dile getirmek istiyorum. Sizin Gence’nin vurulma anında gösterdiğiniz fedakârlık Azerbaycan halkının aklından çıkmayacak” dedi. Konuşmaların ardından Demirören Haber Ajansı muhabiri Alparslan Çınar, CNN Türk muhabirleri Fulya Öztürk ve Enver Kaplan’ın da bulunduğu çok sayıda gazeteciye ödülleri takdim edildi.

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