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DHA
Haber Giriş: 23.04.2020 - 02:04,Son Güncelleme:

Azerbaycan'dan getirilen 181 Türk vatandaşı, Ordu'da gözlem altına alındı

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Azerbaycan'dan getirilen 181 Türk vatandaşı, Ordu'da gözlem altına alındı
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Azerbaycan'da bulunan 181 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurda getirilerek 14 gün gözlem altında tutulacakları Ordu'da Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşların, yurda getirilmesi sürüyor. 181 Türk vatandaşı, Azerbaycan'dan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla gece yarısı Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, ardından havalimanında bekletilen otobüsler ile Ordu Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü´ne bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

Yurt dışından getirilen vatandaşların, burada 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Azerbaycandan getirilen 181 Türk vatandaşı, Orduda gözlem altına alındı

Azerbaycandan getirilen 181 Türk vatandaşı, Orduda gözlem altına alındı

Azerbaycandan getirilen 181 Türk vatandaşı, Orduda gözlem altına alındı

Azerbaycandan getirilen 181 Türk vatandaşı, Orduda gözlem altına alındı

 

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