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Azerbaycan’dan 100 milyon dolar

Güncelleme Tarihi:

#Azerbaycan#Kahramanmaraş#Deprem
Azerbaycan’dan 100 milyon dolar
Aysel Alp
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 07:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma, insani yardım ekipleri ve malzemelerle Türkiye’nin yardımına koşan Azerbaycan, maddi desteklerini de sürdürüyor.

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Azerbaycan Millet Meclisi Başkanvekili Adil Aliyev “Sayın Cumhurbaşkanımız Kahramanmaraş için 100 milyon dolar ayırdı. Azerbaycan caddesinin yeniden inşa edilmesine destek olacağız. Arazileri gezdik. Çalışmalara başlanıldı. Türkiye’nin sağlığı bizim sağlığımız Türkiye’nin inşası bizim inşamızdır” dedi.

BİN KONUT

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği’nin önceki akşam iftar programında konuşan Adil Aliyev, programın ardından bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Neden sadece Kahramanmaraş’a yardım yaptıkları sorusuna ise Aliyev, “Yetkililer bize orayı gösterdiler. Ama zaten diğer illere de yardımda bulunacağız, sadece Kahramanmaraş’a yapacağımız destek tutarı 100 milyon dolar” dedi. Aliyev, hangi illere ne kadar destek verecekleri sorusuna ise bunları tek tek sıralamanın Türk örfüne uygun olmayacağı karşılığını verdi. Aliyev, Kahramanmaraş incelemelerinde Azerbaycan olarak 1000 konutun yapımını üstleneceklerini duyurmuştu.

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#Azerbaycan#Kahramanmaraş#Deprem

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