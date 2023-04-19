Azerbaycan’dan 100 milyon dolar

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Azerbaycan Millet Meclisi Başkanvekili Adil Aliyev “Sayın Cumhurbaşkanımız Kahramanmaraş için 100 milyon dolar ayırdı. Azerbaycan caddesinin yeniden inşa edilmesine destek olacağız. Arazileri gezdik. Çalışmalara başlanıldı. Türkiye’nin sağlığı bizim sağlığımız Türkiye’nin inşası bizim inşamızdır” dedi.

BİN KONUT

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği’nin önceki akşam iftar programında konuşan Adil Aliyev, programın ardından bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Neden sadece Kahramanmaraş’a yardım yaptıkları sorusuna ise Aliyev, “Yetkililer bize orayı gösterdiler. Ama zaten diğer illere de yardımda bulunacağız, sadece Kahramanmaraş’a yapacağımız destek tutarı 100 milyon dolar” dedi. Aliyev, hangi illere ne kadar destek verecekleri sorusuna ise bunları tek tek sıralamanın Türk örfüne uygun olmayacağı karşılığını verdi. Aliyev, Kahramanmaraş incelemelerinde Azerbaycan olarak 1000 konutun yapımını üstleneceklerini duyurmuştu.