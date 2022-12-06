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Azerbaycan'daki 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz birbirimizle et ve kemik gibiyiz

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Azerbaycan#Tatbikat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 13:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kardeş Yumruğu” Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı’nın başarıyla tamamlanmasının ardından telefondan hitap ettiği iki ülke ordusu personelini tebrik ederek, " Türkiye olarak biz tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi candan seviyoruz. Candan sizi bağrımıza basıyoruz. Bu tatbikat da göstermiştir ki biz birbirimizle et ve kemik gibiyiz. Kimse bizi birbirimizden ayıramaz, Allah'ın izniyle de ayıramayacaktır." ifadelerini kullandı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile “Kardeş Yumruğu” Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı’nın “Seçkin Gözlemci Günü” faaliyetlerini takip etti.

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin de katıldığı tatbikatın sonunda Bakanlar Akar ve Hasanov personelle bir araya geldi.

Azerbaycandaki Kardeş Yumruğu tatbikatı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz birbirimizle et ve kemik gibiyiz

ERDOĞAN TATBİKATA KATILAN PERSONELE HİTAP ETTİ

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Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüştüğü Milli Savunma Bakanı Akar'ın telefonundan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise görüştüğü Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'un telefonundan tatbikata katılan personele hitap etti.

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"BU TATBİKAT DA GÖSTERMİŞTİR Kİ BİZ BİRBİRİMİZLE ET VE KEMİK GİBİYİZ"

“Kardeş Yumruğu” Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı’nın başarıyla tamamlanmasından dolayı personeli kutlayarak sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek millet iki devlet anlayışı ile bu tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiniz. Sizler dostlarınıza güç, düşmanlarınıza korku verdiniz" diye konuştu.

Azerbaycandaki Kardeş Yumruğu tatbikatı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz birbirimizle et ve kemik gibiyiz

Zorlu arazi ve hava şartlarında gerçekleştirilen tatbikatın iki ülke ordusunun daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Bundan sonraki harekatlarda da bu güç sizin en önemli dinamizminiz olacaktır. Türkiye-Azerbaycan bu tatbikatlarla dayanışmasını, birlikteliğini geleceğe yönelik çok daha güçlenerek devam ettirecektir. Türkiye olarak biz tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi candan seviyoruz. Candan sizi bağrımıza basıyoruz. Bu TATBİKAT da göstermiştir ki biz birbirimizle et ve kemik gibiyiz. Kimse bizi birbirimizden ayıramaz, Allah'ın izniyle de ayıramayacaktır. İlham Aliyev kardeşimi gösterdiği kardeşlik, sevgi dolayısıyla gönülden tebrik ediyor, sizleri gözlerinizden öpüyorum. Sağ olun, var olun."

Azerbaycandaki Kardeş Yumruğu tatbikatı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz birbirimizle et ve kemik gibiyiz

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de "Azerbaycan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ortak tatbikatının başarıyla sona ermesi dolayısıyla kutluyorum. Bu tatbikatın ismi 'Kardeş Yumruğu'dur. Bu, Türkiye-Azerbaycan birliğinin tezahürüdür. Birliğimiz sarsılmazdır, ebedidir. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği" ifadelerini kullandı.

Azerbaycandaki Kardeş Yumruğu tatbikatı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz birbirimizle et ve kemik gibiyiz

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Azerbaycan#Tatbikat

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