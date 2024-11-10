Azerbaycan’a ‘Bayrak Günü’ kutlaması

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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, “Dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Can Azerbaycan’ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü’nü tebrik ediyor, aziz kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in şahsında tüm Azerbaycan halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

DEVLET ERKâNI İLE ANITKABİR’DE

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında, Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri ve programlar düzenleniyor. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ilk olarak devlet erkânı ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret edecek. Daha sonra Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 86. yıldönümü münasebetiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma programına katılacak.

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KABİNE ÇANKAYA’DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından da Çankaya Köşkü’ne geçerek programlarına orada devam edecek. Burada önce Atatürk Müzesi’nin açılışını yapacak, ardından da Kabine Toplantısı’na başkanlık ederek bir ilki gerçekleştirecek. 2015’ten bu yana Beştepe’de yapılan Kabine toplantıları, 9 yıl aranın ardından ilk kez Çankaya Köşkü’nde yapılmış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 5 Haziran 2023’te yeni Kabine üyelerini Çankaya Köşkü’nde ilan etmişti.