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Azerbaycan-Türkiye ortak tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu

Güncelleme Tarihi:

#Azerbaycan#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 13:08

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile iki ordu komuta kademesinin takip ettiği ‘Kardeş Yumruğu’ Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı’nın ‘Seçkin Gözlemci Günü’nde’ hedefler tam isabetle vuruldu.

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Milli Savunma Bakanı Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile beraberlerindeki komutanlar, ‘Kardeş Yumruğu’ Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini takip etti.

Azerbaycan-Türkiye ortak tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu

Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Pirekeşkül Tatbikat Alanı’na geldi.

Azerbaycan-Türkiye ortak tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu

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Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov’un eşlik ettiği Bakan Akar, tatbikat alanına gelişinde Tören Mangası'nı selamladı. Daha sonra tatbikata ilişkin brifing alan Bakan Akar ve mevkidaşı Hasanov beraberindeki komutanlarla birlikte seyir yerine geçti.

Azerbaycan-Türkiye ortak tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu

Burada kendilerine takdim edilen, üzerinde ‘Kardeş Yumruğu’ yazılı tatbikat için özel hazırlanan şapkaları takan Bakan Akar ve mevkidaşı Hasanov, tatbikata katılan birliklerin komutanları ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan-Türkiye ortak tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu
Görüşmenin sonunda iki bakanınn başarı dilekleri ile tatbikatın ‘Seçkin Gözlemci Günü’ bölümü başladı. Soğuk ve karlı havada gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında ilk olarak topçu bataryaları tarafından belirlenen hedeflere baskı atışları gerçekleştirildi. Hedeflerin tam isabetle vurulmasının ardından tank atışlarına geçildi.

Azerbaycan-Türkiye ortak tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu

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T-72 ve T- 90 tanklarının hedeflerini imha etmesinin ardından ikinci defa topçu bataryaları ile baskı atışları yapıldı. Topçu atışlarının ardından zırhlı birlik taarruzlarına geçildi.

Azerbaycan-Türkiye ortak tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu

Yaralıların helikopterle tahliyesi, nehir geçiş harekatı ve topçu bataryalarının mevzi değiştirmesi faaliyetlerinin de uygulandığı ‘Kardeş Yumruğu’ Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı, Hava Kuvvetleri unsularının yakın hava desteğinin ardından senaryo kapsamında belirlenen hedeflerin ele geçirilmesiyle başarıyla tamamlandı.

Azerbaycan-Türkiye ortak tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu
Başarılı personele ödül veren Bakan Akar ve mevkidaşı Hasanov daha sonra video telekonferans yöntemi ile tatbikata katılan birliklere hitap etti.

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Azerbaycan-Türkiye ortak tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu

Zorlu hava ve arazi şartlarında başarıyla gerçekleşen tatbikata katılan birlikleri tebrik eden Milli Savunma Bakanı Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesinin katılımıyla faaliyet sonu değerlendirme toplantısına katıldı.

Azerbaycan-Türkiye ortak tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu

20 Kasım’da başlayan ‘Kardeş Yumruğu’ Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı ile iki ülke silahlı kuvvetlerinin iş birliği ile ortak çalışabilirliğinin geliştirilmesi amaçlandı.

Azerbaycan-Türkiye ortak tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu

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Tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nden personellerle birlikte tanklar, topçu bataryaları, uçaklar, helikopterler ve insansız hava araçları da görev aldı.

Azerbaycan-Türkiye ortak tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu

 

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#Azerbaycan#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar

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