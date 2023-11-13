Azerbaycan tezkeresi TBMM'ye sunuldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkere, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tezkerede, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından imzalanan 9 Kasım 2020 tarihli Üçlü Bildiri'de öngörülen faaliyetlerin devam ettiği kaydedildi. Azerbaycan'ın Antiterör Operasyonu ile bölgedeki fiili işgalin sona erdiği kaydedilirken; henüz barış anlaşması imzalanmaması nedeniyle nihai çözüme ulaşılamadığı aktarıldı. Karabağ'da, Türkiye ve Rusya Federasyonu askeri güçlerinden oluşan Ortak Merkez'in de faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

TSK'nın, Ortak Merkez'deki görevine devam etmesinin, Türkiye'nin bölgedeki etkin ve yapıcı rolünün ve milli menfaatlerinin bir gereği olduğunun altı çizilen tezkerede, şu ifadelere yer verildi:

"16 Ağustos 2010 tarihinde imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması' hükümlerinden kaynaklanan taahhütlerimizi yerine getirmek, ateşkesin gözlenmesi, ihlallerin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması amacıyla, Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili şekilde korumak ve kollamak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanı'nca takdir ve tayin olunacak şekilde TSK'nın, Ortak Merkez'in görevlerinin ifası yönünde hareket etmek üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için 17 Kasım 2020 tarihli ve 1272 sayılı TBMM kararı ile verilen ve son olarak 1 Kasım 2022 tarihli ve 1348 sayılı TBMM kararı ile uzatılan iznin süresinin, 17 Kasım 2023 tarihinden itibaren 1 yıl uzatılması hususunda gereğini bilgilerinize sunarım."