Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye yeni adımlar atacağız

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, resmi temaslarda bulunmak üzere dün Ankara’ya geldi. Esenboğa Havalimanı’nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından karşılanan Şahbaz Şerif, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Beştepe’ye geçti. Erdoğan ve Şerif, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında özetle şunları söyledi:

PAKİSTAN’A DESTEĞİMİZ BAKİ

“Aziz kardeşimle bugün yaptığımız görüşmede, ikili ilişkilerimizin yanı sıra, bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Biliyorsunuz Türkiye ve Pakistan, terörle mücadelede en güçlü iradeyi ortaya koyan ülkelerin başında geliyor. Ben de bu vesileyle Pakistan’da yaşanan terör saldırılarında şehit düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan’a desteğimiz bakidir. Şubat ayında Pakistan’ı ziyaretim vesilesiyle ticaret, su kaynakları, tarım, enerji, kültür, aile ve sosyal hizmetler, bilim, bankacılık, eğitim, savunma ve sağlık alanlarında toplam 25 belge imzalamıştık. İslamabad’da aldığımız kararların kısa sürede ilgili kurumlarımızca hayata geçirilmeye başlandığını müşahede ediyoruz.

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YATIRIMCILARIMIZI TEŞVİK EDİYORUZ

Ekonomik işbirliğinin lokomotifi olan yatırımcılarımızı, Pakistan’da daha fazla faaliyette bulunmaya ve ortak projeler geliştirmeye teşvik ediyoruz. Değerli kardeşimle karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve Pakistan’da şirketlerimize serbest ekonomik bölge tahsis edilmesi hususlarını görüştük. Askeri ve savunma sanayi alanındaki ilişkilerimizi ortak projelerle daha da geliştirme arzusundayız. Enerji Bakanımın, Pakistan’ı ziyaretinde gündeme gelen enerji ve kritik madenler alanlarında yeni işbirliği projelerine özellikle işaret ettik. Pakistan üniversitelerinde Türkçe eğitim verecek öğretim görevlisi ihtiyacının karşılanması konusunu da ele aldık.



FİLİSTİN İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye ve Pakistan arasındaki işbirliği bölgemizdeki barış ve istikrara şüphesiz önemli katkı sağlıyor. Pakistan’la hemen her konuda tam bir uyum içinde hareket ettiğimizi görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle Pakistan’ın Filistin meselesindeki kararlı duruşunu her zaman takdir ettiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Gazze’deki soykırıma da en güçlü tepkiyi veren ülkelerden biri Pakistan’dı. Bugüne kadar Pakistan’la Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer platformlarda Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarına gerekli desteği sağlamaya çabaladık. Bu girişimlerimizi önümüzdeki dönemde de sürdürmeye kararlıyız. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen Filistin Devleti tesisi yolunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

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TEDAVİLERİ SÜRÜYOR



Van- Hakkari yolunda meydana gelen elim trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Cenâb-ı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaralılarımızın sağlık kuruluşlarına sevkini süratle gerçekleştirdik. Şu an itibarıyla tedavileri devam ediyor. Kazazedelerimize tekrar geçmiş olsun diyor, yakınlarını kaybeden ailelerimize Rabbim’den sabır niyaz ediyorum. Bu vesileyle özellikle Türk Cumhuriyetleriyle bunun yanında Pakistan olmak üzere yine bir işbirliği halinde yeni adımlar atmayı da özellikle Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye olarak inşallah bunun adımlarını da atacağız. Bu düşüncelerle Başbakan Sayın Şerif’e bu ziyaretleri için teşekkür ediyor, istişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”