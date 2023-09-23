Azerbaycan ordusu Hocalı'da... Fulya Öztürk canlı yayında son durumu aktardı

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Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonu 24 saatte büyük bir zaferle sonuçlandı. Karabağ'daki son gelişmeleri anbean CNN Türk canlı yayınında CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk şöyle aktardı:

19 Eylül'de başlayan operasyonun ardından bugün Azerbaycan ordusunun Hocalı'ya girdiğini ve Rus Barış Güçleriyle birlikte bölgede bulunduklarını söyleyebiliriz. Ermeni çeteler silahlarını bırakarak çekildiler.

26 Şubat 1992'de Hocalı'da bir soykırım yaşanmıştı. Burada kiminle konuşsak 'Bu yüreğimizde bir acı olarak' kalmıştır derler.

"SİLAHLARINI BIRAKTILAR"

Şu an Hocalı'da Azerbaycan ordusu varlığını gösteriyor. Ermeni silahlı gruplar büyük oranda geri çekildiler ve silahlarını bıraktılar. Çok hassas bir operasyon yürütülüyor. Antiterör operasyonu tamamen bitmiş denilemez. Ele geçirilen mühimmatın görüntüleri de zaman zaman paylaşılıyor.

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ALİYEV'İN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Bölgede Azerbaycan ordusu, Rus Barış Güçleriyle birlikte ilerliyor. Operasyon büyük bir alanı kapsıyor. Dolayısıyla burada temizilik çalışmaları sürüyor. İlham Aliyev'in de yakın bir zamanda açıklama yapması bekleniyor.

TANKLAR, FÜZELER, ASKERİ ARAÇLAR...

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait ağır silahları Bakü'ye getirerek 5 hektarlık dev meydanda halka sergiliyor. Sergilenen silahlar içinde Ermeni güçlerine ait çok sayıda tank, füzeler ve askeri araçlar bulunuyor.

AZERBAYCAN, ELE GEÇİRİLENLERİN LİSTESİNİ AÇIKLADI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’da yasadışı Ermeni silahlı gruplarına yönelik gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunun ardından ele geçirilen askeri teçhizat, silah ve mühimmatın listesini paylaştı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, operasyonlarda Ermeni silahlı gruplarına ait 4 tank, 1 piyade savaş aracı 3 MT-LB ZQ-20/3 "Zastava" askeri araç, 12 obüs, 12 havan topu, 28 füze sistemi, 468 mayın, 956 mayın için mühimmat, 441 havan mermisi, 22 el bombası fırlatıcısı, 46 el bombası fırlatıcısı mermisi, 313 otomatik silah, 66 bin 242 silah mermisi, 50 roket, 300 patlayıcı ve 62 el bombasına Azerbaycan ordusu tarafından el konulduğu aktarıldı.

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'DEMİR YUMRUK' OPERASYONU

Hocalı, Hankendi ve Hocavend bölgelerinde yıllardır Ermeni silahlı güçlerinin varlığı vardı. Azerbaycan, Ermenistan'ı mutabakata uymadığı konusunda defalarca uyarmıştı. Ancak bölgedeki silahlı Ermeni çeteler bu uyarıları dikkate almıyordu. Artık bu operasyona 'Demir Yumruk' operasyonu denildi.

Şimdi Azerbaycan ordusu Rus güçleriyle birlikte Hocalı'da ve bölgeyi temizlemeye devam ediyor. Henüz resmi açıklama yok ancak, bazı Azerbaycan medyasına yansıyan bilgilere göre Hocalı, artık Azerbaycan'ın kontrolünde.

AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANINDAN AÇIKLAMA

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Birleşmiş Milletler (BM) 78’inci Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, “Ermenistan müzakerelerin her aşamasında siyasi, askeri ve diğer provokasyonlara başvurdu. Böylece Azerbaycan ile Ermenistan arasında sağlam bir barışın sağlanması çabaları bir kez daha Ermenistan'ın intikam politikasının kurbanı oldu” dedi.

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SELÇUK BAYRAKTAR'DAN HOCALI PAYLAŞIMI

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı SELÇUK BAYRAKTAR da Twitter'dan yaptığı paylaşımda "On yıllar sonra huzura kavuşan Hocalı… On illər sonra sülhə qovuşan Hocalı… Tek Millet İki Devlet" mesajını verdi.