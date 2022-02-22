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Azerbaycan NATO üyesi mi?

#Azerbaycan#Azerbaycan Nato#Azerbaycan Nato Üyeliği
Azerbaycan NATO üyesi mi

Azerbaycan NATO üyesi mi sorusu, son günlerde meydana gelen politik gelişmelerin akabinde pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Ermenistan ile yaşadığı sıkıntının ardından da Azerbaycan'ın son NATO üyesi olup olmadığı merak edilmişti. Peki, Azerbaycan NATO üyesi mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Azerbaycan, NATO üyesi olmayan ancak üyelik müzakereleri yürüten ülkeler arasında yer almaktadır. 

 

1991 yılında bağımsızlığını kazanan Azerbaycan dış politikasını Batı’yla bütünleşme istikametinde yürütmüştür. Bu anlamda uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla ilişkilerini geliştiren ve birçoğunda da üyelik sıfatını kazanan Azerbaycan NATO’yla ilişkilerine büyük önem vermiştir. Önce KAİK (1997’de AAOK’a dönüşmüştür) çerçevesinde oluşturulan ilişkiler, 1994 yılında BİO’ya katılımıyla daha da gelişmiştir. Genel olarak BİO hedefleri, ordusunu NATO standartlarına getirme amacı taşıyan Azerbaycan’ın hedefleriyle ortak noktaları oluşturmaktadır. Nitekim geride kalan on yıllık zaman diliminde BİO çerçevesinde NATO ile ilişkilerini geliştiren Azerbaycan, bunun olumlu sonuçlarını almıştır

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