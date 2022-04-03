Azerbaycan ile finansal işbirliği derinleşiyor

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Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin dünyanın önemli ve önde gelen finans merkezleri arasında yer alması için başlatılan çalışmalar ve stratejik işbirliklerine devam edildiği belirtildi ve şu ifadelere yer verildi: “Bu çalışmalar kapsamında Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisimiz, Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası ile fintekler, finansal araçlar ile hizmetlerin çeşitlendirilmesi, finansal piyasalar ile sigortacılık sektörünün dijitalleştirilmesi ve bu doğrultuda kapasite geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi konularında işbirliği kurmak ve dünyada önemi giderek artan finteklerin geliştirilmesinde ikili işbirliği oluşturmak amacıyla 31 Mart 2022 tarihinde Bakü’de bir mutabakat zaptı imzaladı.”

YOL HARİTASI HAZIRLANACAK

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Mutabakat Zaptı için Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan ile Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Dr. Elman Rustamov Bakü’de bir araya geldi. İki ülke arasındaki finansal iş birliklerinin değerlendirildiği toplantı sonrasında mutabakat zaptı imzalandı. Söz konusu mutabakat zaptıyla, fintek alanında ortak çalışmaya ilişkin yol haritasının hazırlanması ve ortak proje üretilmesine yönelik çalışmalar yapılması, fintek ekosisteminin geliştirilmesi, ödeme sistemleri ve sigortacılık sektörünün dijital dönüşümü konularında işbirliği yapılması planlandı. Fintek sektörünün hukuki çerçevesinin oluşturulması konusunda işbirliğinin yapılmasına ilişkin konuların da bulunduğu mutabakat zaptında, ayrıca açık bankacılık modelinin uygulanmasında işbirliği yapılması, fintekler için lisanslama politikası oluşturulması ile bu alanda bilgi, tecrübe, en iyi uygulama ve deneyimlerin paylaşılması hususları yer aldı.

Aşan, söz konusu mutabakat zaptının iki ülke arasındaki finansal ilişkilerin derinleştirilmesine ve uzun vadeli olmasına önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. Aşan ayrıca, Azerbaycan Hükümeti’nin sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması için ülkenin dış kaynaklara bağımlılığını azaltmak ve özel sektörün katılımını genişleterek ekonomiyi çeşitlendirmek için önemli çabalar sarf ettiğini dile getirdi. Elman Rustamov ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in izlediği başarılı politika ve ülkede elde edilen hızlı sosyo-ekonomik kalkınma sayesinde Azerbaycan’ın uluslararası prestijinin ve uluslararası işbirliği için çekiciliğinin istikrarlı bir şekilde arttığını ifade etti.