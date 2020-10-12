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DHA
Haber Giriş: 12.10.2020 - 00:19 | Son Güncelleme:

Azerbaycan halkından Erdoğan mesajı: O bizim kardeşimizdir

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Azerbaycan halkından Erdoğan mesajı: O bizim kardeşimizdir
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Ermenistanın ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik saldırıda bulunduğu Azerbaycan'ın Gence kentinde halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesaj gönderdi. Gence'de yaşayan yaşlı kadın, 'Türk milletine güveniyoruz. Onların Cumhurbaşkanına güveniyoruz. Buradayız, kaçmadık' ifadelerini kullandı.

Ermenistan, Rus arabuluculuğu ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence kentine roket saldırısında bulundu. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi de yaralandı. Gence'de yaşayan yaşlı kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine güvendiğini söyledi. Genceli kadın, 'Türk milletine güveniyoruz, onların Cumhurbaşkanına güveniyoruz. O bizim kardeşimizdir, canımızdır. Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Burada oturuyoruz, zulüm çekiyoruz ama evimizden kaçmıyoruz. Ermenilerden kaçmayacağız' dedi.

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