Azerbaycan Federasyon Başkanı Antalya’da bıçaklandı

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Antalya Kemer’de geçen cumartesi başlayan U23 Elite Büyükler Muay Thai (Tayland Boksu) Dünya Şampiyonası’na katılan Azerbaycan Muay Thai Federasyon Başkanı Araz Musayev, müsabakaların düzenlendiği salonda dün saat 15.00 sıralarında 2 kişinin saldırısına uğradı.
Karnından 2 bıçak darbesi alan ve başından yaralanan Musayev, salondaki sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Musayev’i bıçaklayan 2 şüphelinin taksiyle olay yerinden ayrıldığını belirlendi. Azerbaycan vatandaşı olduğu belirlenen 2 şüpheli Antalya Havalimanı’nda polisin takibiyle yakalanarak gözaltına alındı.