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Azerbaycan Federasyon Başkanı Antalya’da bıçaklandı

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Kemer#Araz Musayev
Azerbaycan Federasyon Başkanı Antalya’da bıçaklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 07:00

Antalya'da düzenlenen şampiyonaya katılan Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev, 2 kişi tarafından bıçaklandı. Kaçan saldırganlar havalimanında yakalandı.

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Antalya Kemer’de geçen cumartesi başlayan U23 Elite Büyükler Muay Thai (Tayland Boksu) Dünya Şampiyonası’na katılan Azerbaycan Muay Thai Federasyon Başkanı Araz Musayev, müsabakaların düzenlendiği salonda dün saat 15.00 sıralarında 2 kişinin saldırısına uğradı.

Karnından 2 bıçak darbesi alan ve başından yaralanan Musayev, salondaki sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Musayev’i bıçaklayan 2 şüphelinin taksiyle olay yerinden ayrıldığını belirlendi. Azerbaycan vatandaşı olduğu belirlenen 2 şüpheli Antalya Havalimanı’nda polisin takibiyle yakalanarak gözaltına alındı.                               

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#Antalya#Kemer#Araz Musayev

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