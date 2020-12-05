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AA
Haber Giriş: 05.12.2020 - 19:54 | Son Güncelleme:

Azerbaycan, Dağlık Karabağ zaferini askeri geçit töreniyle kutlayacak

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Azerbaycan, Dağlık Karabağ zaferini askeri geçit töreniyle kutlayacak
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Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer dolayısıyla başkent Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenlenecek. 10 Aralık'ta yapılması öngörülen törende Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil etmesi bekleniyor.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek tören için provalar yapılıyor.


Savaşta kahramanlık gösteren askerlerden 3 bininin geçit yapacağı törende, ordunun kullanımına verilen modern silah ve ekipmanlar da yer alacak.


Törende ayrıca, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği zırhlı araçlar ve diğer silahlar da sergilenecek.
10 Aralık'ta yapılması öngörülen törende Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil etmesi bekleniyor.

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