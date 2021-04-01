MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Bayraktar'a madalya
GeriGündem Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Bayraktar'a madalya
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 01.04.2021 - 14:24 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Bayraktar'a madalya

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Bayraktar'a madalya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ Savaşı'nda büyük başarı gösteren Türk SİHA'larına ilişkin, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ü kabul etti ve Bayraktar'a madalya taktı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan Dağlık Karabağ Savaşı’ndaki zaferde büyük başarı gösteren Türk SİHA’larına ilişkin Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ü kabul etti ve Bayraktar'a madalya taktı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyevden Bayraktara madalya

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar resmi Twitter hesabı üzerinden şu paylaşımda bulundu:

“Babam Özdemir Bayraktar ve ağabeyim Haluk Bayraktar ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görülmekten dolayı büyük şeref ve onur duyduk.”

 

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşın seyrinde önemli rol oynayan Türk SİHA’ları özellikle hava hakimiyetinde önemli rol oynamıştı. Bu sebepten ötürü Azerbaycan halkı Selçuk Bayraktar’ı çok seviyor.

 Bayraktar Savunma'dan yapılan paylaşım ise şu şekilde:

 

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi