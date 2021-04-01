Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Bayraktar'a madalya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan Dağlık Karabağ Savaşı’ndaki zaferde büyük başarı gösteren Türk SİHA’larına ilişkin Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ü kabul etti ve Bayraktar'a madalya taktı.

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar resmi Twitter hesabı üzerinden şu paylaşımda bulundu:

“Babam Özdemir Bayraktar ve ağabeyim Haluk Bayraktar ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görülmekten dolayı büyük şeref ve onur duyduk.”

Babam Özdemir Bayraktar ve ağabeyim @Haluk Bayraktar ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın @Azpresident İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görülmekten dolayı büyük şeref ve onur duyduk.#TekMilletİkiDevlet'in ortak geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. 🇦🇿🇹🇷 pic.twitter.com/wUsFyUJGB9 — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 1, 2021

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşın seyrinde önemli rol oynayan Türk SİHA’ları özellikle hava hakimiyetinde önemli rol oynamıştı. Bu sebepten ötürü Azerbaycan halkı Selçuk Bayraktar’ı çok seviyor.

Bayraktar Savunma'dan yapılan paylaşım ise şu şekilde:

Şeref ve onur duyduk!



Yönetim Kurulu Başkanımız Özdemir Bayraktar, Genel Müdürümüz @Haluk Bayraktar ve Teknoloji Liderimiz @Selcuk Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın @azpresident İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görüldü.#TekMilletİkiDevlet

🇦🇿🎖️🇹🇷 pic.twitter.com/QQGtLyyu5L — BAYKAR (@Baykar_Savunma) April 1, 2021

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