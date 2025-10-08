Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: TDT ülkeleri ortak tatbikat yapmalı

Haberin Devamı

Aliyev konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Barış ve güvenlik günümüzde her ülkenin gelişimi için başlıca etkendir. Teşkilatımızın kurucu anlaşması Nahçıvan Anlaşması’nda barışın korunması ve güvenlik başlıca görevler arasındadır. Dünyanın karşı karşıya kaldığı güvenlik sorunları ekseninde Türk devletlerinin tek bir güç şeklinde hareket etmesi önemlidir. Uluslararası hukukun temel ilkelerinin kabaca ihlal edildiği bir dönemde ülkelerimiz arasında askeri ve askeri teknik alandaki işbirliği önemlidir. Bu kapsamda Azerbaycan ile Türkiye arasında derin işbirliği mevcuttur. Son 1 yılda Türkiye ile 25’ten fazla ortak tatbikat yaptık. TDT ülkeleri arasında savunma ve güvenlik alanlarında geniş işbirliklerini göz önünde bulundurarak 2026’da Azerbaycan’da TDT ülkelerinin ortak askeri tatbikat yapmasını öneriyorum.”

ZENGEZUR KORİDORU

Ulaşım ve lojistiğin Türk devletleri için stratejik öneme sahip olduğuna dikkati çeken Aliyev, gerçekleştirilen projelerden bahsetti: “Washington zirvesinde elde edilen önemli sonuçlardan biri de Zengezur Koridoru’nun açılmasıdır. Zengezur Koridoru hem Orta Koridor hem de Kuzey-Güney Koridoru kapsamında yeni ulaşım arteri ve hattı olarak önem arz ediyor.”