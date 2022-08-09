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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Konya'da

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#Konya#Azerbaycan#Spor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Konyada
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 14:42

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'na katılmak için Konya'ya geldi. Aliyev'i, havalimanında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu karşıladı.

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Türkiye'nin ev sahipliğinde, Konya'da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı, saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadı’ndaki törenle gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak törene katılacak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Konya'ya geldi. Aliyev'i, havalimanında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu karşıladı. Aliyev, sporcuların kaldığı, Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubad Kampüsü'ndeki Oyunlar Köyüne geçerek, burada incelemelerde bulundu ardından dinlenmek üzere otele geçti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve bazı devlet başkanlarıyla yemekte buluşacak.

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ALİYEV, TATAR VE IŞTİYYE İLE GÖRÜŞTÜ

Türkiye'nin ev sahipliğindeki 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni için Konya'ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, organizasyonda yer alan sporcularını ziyaret etti. Aliyev, ardından bir otelde açılış törenine katılmak için kente gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Konyada

MİHRİBAN ALİYEV, MEVLANA MÜZESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni için Konya’ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşi Mihriban Aliyev, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Görevlilerin müzeye girerken galoş giyme teklifini geri çeviren Aliyev, ayakkabısını çıkartarak içeri girdi. Aliyev, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar'dan müze hakkında bilgi aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Konyada

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#Konya#Azerbaycan#Spor

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