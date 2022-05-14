Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Havalimanları, barajlar, yollar... Bunlar Türkiye'nin gelişmesini gösteren hamlelerdir

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İşte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamalarından satır başları:

"Aziz kardeşlerim, aziz dostlar yeniden kardeş Türkiye toprağında olmaktan çok memnunum. Azerbaycan'dan selamlar iletiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan beni bu törene davet ettiği için teşekkür ederim. Havalimanı açılışı münasebetiyle sizi yürekten tebrik ediyorum. Açılış Türkiye'ye gelen hoş ve uğurlu gelişmenin tezahürüdür.

Türkiye günden güne güçleniyor, gelişiyor. Bunun temelinde siyaset ve aziz kardeşimin emeği, zahmeti vardır. Türkiye dünya çapında güç merkezi ve söz sahibi olup, ülke içinde de büyük projeler inşa etmeye kadirdir. Havalimanları, barajlar, yollar, köprüler bunlar Türkiye'nin gelişmesini gösteren hamlelerdir. Bunların temeline insan faktörü devlet siyaseti dayanır. Biz her zaman bir yerdeyiz. Hoş günlerde iyi günlerde zor günlerde de. İkinci Karabağ savaşı bunu bütün dünyaya gösterdi.

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İlk günden son güne kadar savaşta benim kardeşim, kardeş Türkiye halkı bizim yanımızdaydı. Kardeşim Erdoğan'ın Azerbaycan yalnız değil, Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır demesi birçokları için mesaj oldu. Azerbaycan halkı bu kardeşliği hiçbir zaman unutmayacak.

Bugün de biz bir yerde, Karabağ'ın imarı için omuz omuza çalışıyoruz. Havalimanını imar eden şirket Karabağ'da imarla meşguldür. Biz dünya çapında birbirine en yakın ülkeleriz. Ülkelerimiz çok büyük sınavlardan geçiyor. Şuşa şehrinde Türkiye-Azerbaycan arasında anlaşma imzalanması bizim ilişkilerimizi müttefiklik seviyesine getirdi. Resmen müttefiğiz. Bu siyaset bize atalarımızdan kalan mirastır, vasiyetidir. İlk defa Rize'deyim. Uçakla gelirken pencereden güzel manzarayı seyrederken bu yer cennete benziyor dedim. Rize'nin Artvin'in Karadeniz bölgesinin güzel tabiatı büyük servettir. En büyük servet bu bölgenin insanlarıdır. Mert, vatanperver insanlardır. Kardeşimin memleketindeyim, öz memleketindeyim. Yaşasın Rize, yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye-Azerbaycan birliği."