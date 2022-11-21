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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’u kabul etti

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#AK Parti Genel Başkanvekili#Numan Kurtulmuş#Azerbaycan
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’u kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 14:01

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'u kabul etti.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, başkanlığındaki AK Parti heyetinin Azerbaycan temasları devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kurtulmuş’un Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildiği belirtildi. Yeni Azerbaycan Partisi'nin kuruluşunun 30. yılı dolayısıyla Aliyev'i tebrik eden Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını İlham Aliyev'e iletti. Erdoğan’ın selamları için teşekkür eden Aliyev ise Kurtulmuş’tan Erdoğan’a selamlarını iletmesini istedi.

Dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarılı bir şekilde geliştiği kaydedilen görüşmede, Yeni Azerbaycan Partisi ile AK Parti arasında verimli işbirliği vurgulanarak ilişkilerin perspektifleri konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

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#AK Parti Genel Başkanvekili#Numan Kurtulmuş#Azerbaycan

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