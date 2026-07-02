Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Adalet Bakanı Gürlek'i kabul etti

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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakü'de temaslarda bulunan Bakan Gürlek, Aliyev tarafından kabul edildi.

Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Aliyev'e iletti, Aliyev de selamları dolayısıyla Erdoğan'a teşekkür etti.

Gürlek, ortak tarih, kültür ve kardeşlik bağlarına dayanan Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin, iki ülke lideri arasındaki samimi ilişkiler sayesinde her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan'ın önemli bir kalkınma süreci yaşadığını belirten Gürlek, ülkenin ekonomik gelişimine, uluslararası alandaki artan itibarına ve Karabağ'da elde edilen tarihi zafere dikkati çekti.

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Gürlek, Azerbaycan'ın bölgede enerji, ulaştırma ve bağlantı projeleri ile Zengezur Koridoru gibi stratejik girişimlerin hayata geçirilmesinde önemli rol üstlendiğini vurgulayarak, Türkiye'nin bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

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Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve müttefiklik ilişkilerinin tüm alanlarda başarıyla gelişmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Taraflar, iki ülkenin adalet bakanlıkları arasında verimli işbirliği tesis edildiğini belirterek, bu işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik konularda görüş alışverişinde bulundu.