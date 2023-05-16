Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a kutlama telefonu

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Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı’nın başarısına değinerek, kardeş ülke olarak seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Asadov, “Hiçbir şüphemiz yoktu. Sayın Cumhurbaşkanımızı, sizi ve tüm milletvekillerini tebrik ediyoruz.” sözleriyle Oktay’ı kutladı.

Oktay ise görüşmede, ikinci tur çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerine değinerek, “Türkiye rahatladı, milletimiz kararını verdi, ‘Recep Tayyip Erdoğan’, Cumhur İttifakı ile devam dedi” diye konuştu.

İyi dilekleri için Asadov'a teşekkür eden Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti.