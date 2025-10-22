Az yağmurun yağdığı kentte toprak çatladı! Mahalleli tedirgin: 'Yaklaşık 5 yıldır durum bu şekilde'

Haberin Devamı

Güney Kore'nin Pusan Ulusal Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, 2030 yılına kadar içme suyu kaynaklarının kritik seviyeye düşebileceğinin ortaya konulduğu il olan Adana'da, kuraklık kendini iyice hissettirmeye başladı.

Yaz boyunca ve sonbaharda neredeyse yok denecek kadar az yağmurun yağdığı Adana'da, tarım arazilerinin sulamasında kullanılan Seyhan Baraj Gölü de kuruma noktasına geldi.

Gölde sular iyice çekildi. Suyun çekildiği alanlarda ise toprak çatlamaya başladı. Dörtler Mahallesi'nde yaşayanlardan Sedef Yıldırım, "Bu zamanlarda hiç yağmur yağmadı. Geçen gün biraz yağdı ama yetersizdi. Baraj gölünde sular bayağı çekildi. Daha önce köyün önüne kadar su çıkıyordu ama artık yok. Yağmur yağmazsa kıtlık kopacak" dedi.