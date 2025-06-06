×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bunu hiç beklemiyorlardı... Bir anda çığlık sesleri yükseldi: Kızgın boğanın 'kurbanı' oldular

Güncelleme Tarihi:

#Boğa#Kurban#Kurban Bayramı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 13:43

Şanlıurfa’da kurban pazarından getirilen bir boğa, kesim için kamyonetten indirildiği sırada kasaba saldırdı. Saldırı sonucu kasap İbrahim Akdemir yaralandı. Kızgın boğa, olay yerine gelen belediye görevlileri tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde Osmangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Hayvan pazarından alınan boğa, kurban kesimi için kamyonetle mahalleye getirildi.

Bunu hiç beklemiyorlardı... Bir anda çığlık sesleri yükseldi: Kızgın boğanın kurbanı oldular

Boğayı indirmek için kamyonetin kasasına çıkan kasap İbrahim Akdemir, hayvanın saldırısına uğradı. Boğa, Akdemir’i boynuz darbeleriyle yere savurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Akdemir, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bunu hiç beklemiyorlardı... Bir anda çığlık sesleri yükseldi: Kızgın boğanın kurbanı oldular

Boğa ise bir süre sonra bölgeye gelen Haliliye Belediyesi kurban yakalama ekipleri tarafından iğneyle sakinleştirilerek kesimhaneye götürüldü. Olay anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Haberin Devamı

Bunu hiç beklemiyorlardı... Bir anda çığlık sesleri yükseldi: Kızgın boğanın kurbanı oldular

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Boğa#Kurban#Kurban Bayramı

BAKMADAN GEÇME!