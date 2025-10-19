×
Gündem Haberleri

Ayyıldız Tim, İsrailli profesörün hesabını hackledi!

Güncelleme Tarihi:

#Ayyıldız Tim#Hacker Saldırısı#İsrail
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2025 13:20

İsrailli tarihçi Prof. Hanoch Penpazi'nin üniversite hesabı, Türk hacker grubu Ayyıldız Tim tarafından hacklendi. Saldırı sonrası profesörün paylaştığı tüm akademik içerikler değiştirildi.

İsrail'de faaliyet gösteren bir üniversitede ders veren Prof. Hanoch Penpazi'nin dijital platformuna erişim sağlayan hesabı, Ayyıldız Tim'in hedefi oldu. 100 binden fazla öğrencinin eriştiği Penpazi'nin üniversite hesabı, Türk hacker grubu Ayyıldız Tim tarafından hacklendi. Olayın ardından profesörün sayfasında yer alan makaleler, ders notları ve sunumlar tamamen kaldırılarak yerine uyarı mesajları yüklendi.

"BU EYLEM UYARIDIR" MESAJI

Siber saldırının ardından Ayyıldız Tim, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Grup, "İsrail'in en saygın Yahudi tarihçilerinden Prof. Hanoch Penpazi'nin üniversite hesabı, Ayyıldız Tim tarafından hacklendi.

100 binden fazla öğrencinin eriştiği tüm akademik içerikler bir gecede değiştirildi. İsrail eğitim sistemi alarma geçti. Bu olay yalnızca bir hack değil, İsrail'in akademik otoritesine vurulan tarihi bir darbedir" açıklamasına yer verdi.

 

