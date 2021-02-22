Ayvalık'ta sahte içki operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesinde sahte içki imal edildiği belirlenen eve operasyon düzenledi. Evde 55 litre etil alkol ile 65 litre sahte votka, 20 litre sahte viski, 42 litre sahte rakı olmak üzere toplam 182 litre sahte içki ele geçirildi. 234 boş şişe, 2 bin 300 kapak ve 2 huninin de bulunduğu evin sahibi M.M.U. hakkında soruşturma başlatıldı.