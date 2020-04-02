Ayvalık'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

2 çocuk babası Sezen Sakarya, dün gece motosikletiyle bekçilik yaptığı Altınova Mahallesi Yorgun Sitesi'ne geldi. Ancak site girişinde bakkal Çetin Varyer'in idaresindeki 10 YD 073 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, Sakarya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Çetin Varyer ise, jandarması ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.