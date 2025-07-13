×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ayvalık'ta otomobil denize uçtu: Sürücüsü üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Güncelleme Tarihi:

#Ayvalık#Otomobil#Deniz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 13:08

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahil yolunda bir otomobil kontrolden çıkarak denize uçtu. Kazada aracın sürücüsü denizin içinde batmakta olan otomobilin üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Sürücü, çevredeki balıkçı tekneleri tarafından kurtarıldı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, 61 AIZ 6107 plakalı otomobil, tek yönlü yolda kontrolden çıkarak önce bir elektrik direğine çarptı, ardından denize uçtu. Araç sürücüsü, batmakta olan aracın sunroofundan çıkmayı başararak otomobilin tavanına çıktı. Dakikalarca batan aracın üzerinde yardım bekleyen sürücü, çevredeki balıkçıların müdahalesiyle tekneye alındı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ayvalık#Otomobil#Deniz

BAKMADAN GEÇME!