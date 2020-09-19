İHA
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Ayvalık'ta orman yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Şeytan Sofrası olarak bilinen bölgede orman yangını çıktı. Olay yerine Ayvalık ve Dikili'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye orman ekipleri de gönderiliyor.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesinde Şeytan Sofrası olarak bilinen bölgenin alt kesimlerinde orman yangını çıktı. Yangın şiddetli rüzgar sebebiyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine Ayvalık ve Dikili'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye orman ekipleri de gönderiliyor.
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