MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAyvalık'ta orman yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi
GeriGündem Ayvalık'ta orman yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 19.09.2020 - 23:21 | Son Güncelleme:

Ayvalık'ta orman yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ayvalık'ta orman yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi
Abone Olgoogle-news

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Şeytan Sofrası olarak bilinen bölgede orman yangını çıktı. Olay yerine Ayvalık ve Dikili'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye orman ekipleri de gönderiliyor.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesinde Şeytan Sofrası olarak bilinen bölgenin alt kesimlerinde orman yangını çıktı. Yangın şiddetli rüzgar sebebiyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine Ayvalık ve Dikili'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye orman ekipleri de gönderiliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle