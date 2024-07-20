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Ayvalık'ta orman yangını

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#BALIKESİR#Ayvalık#Çanakkale
Ayvalıkta orman yangını
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 02:42

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesine bağlı turistik Sarımsaklı Mahallesinde orman yangını başladı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere karadan müdahale ediyor.

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Ayvalık ilçesinin doğal güzellikleriyle öne çıkan turistik Sarımsaklı Mahallesinde saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Yonca 1 sitesi yakında yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Ayvalık Orman İşletme Şefliği ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesinin sarp arazi olması nedeniyle Ayvalık il merkezi ve çevre illerden de takviye iş makinası ve arazöz desteği istenildiği öğrenildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yonca-1 sitesinde oturan bir vatandaş ise yangının çıkış nedeninin trafo patlaması olarak gördüğünü öne sürdü. Rüzgarın evlerin bulunduğu istikamete yönelmesi nedeniyle iş makinaları bölgede güvenlik hattı oluşturmak için yoğun çalışma başlattı. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

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Ayvalıkta orman yangını

AYVACIK’TA YENİ ORMAN YANGINI ÇIKTI

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Gemedere Çayı mevkisinde de orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için müdahale başlattı.

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#BALIKESİR#Ayvalık#Çanakkale

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