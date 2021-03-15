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Gündem
Hüsnü EVREN / AYVALIK (Balıkesir) (DHA)
Haber Giriş: 15.03.2021 - 14:20 | Son Güncelleme:

Ayvalık'ta ölü bulunan bebeğin annesi tutuklandı

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Ayvalık'ta ölü bulunan bebeğin annesi tutuklandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde İlk Kurşun Tepesi’ndeki taş yığınlarının kenarında ölü bir bebek bulundu. Polis ekipleri bebeği Esra A.' nın (19) bıraktığını tespit ederek gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen genç kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeni Mahalle, İlk Kurşun Tepesi’nde  geçen Cuma günü yürüyüş yapan bir vatandaş tarafından poşet içinde ölü erkek bebek bulundu. Polis ekipleri, bebeğin annesini tespit etmek için çalışma başlattı. MOBESE kameraları izlemeye alınırken öte yandan sağlık kuruluşlarında araştırma yapıldı. Bebeği bırakan kişinin Esra A. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Esra A., ailesinden gizli yalnız başına doğum yaptığını ve bebeğinin doğum sırasında öldüğünü ileri sürdü. İfadesinde korkup panik yaptığı için bebeğini alana bıraktığını söyleyen Esra A., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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