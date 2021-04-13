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Hüsnü EVREN/AYVALIK, (DHA)
Haber Giriş: 13.04.2021 - 10:42 | Son Güncelleme:

Ayvalık’ta, motosikletle 2 otomobile çarpan aşçı hayatını kaybetti

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Ayvalık’ta, motosikletle 2 otomobile çarpan aşçı hayatını kaybetti

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Cunda Köprüsü'nde kontrolden çıkıp, 2 otomobile çarpan motosiklet sürücüsü aşçı İrfan Kahraman, hayatını kaybetti.

Ayvalık’ta, motosikletle 2 otomobile çarpan aşçı hayatını kaybetti
Kaza, dün akşam Ayvalık'taki Cunda Köprüsü'nde meydana geldi. Cunda Adası'ndan Ayvalık yönüne giden İrfan Kahraman yönetimindeki 10 ABE 263 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp, önce Cemil Türkseven’in kullandığı 34 FR 6026 plakalı otomobile daha sonra Burak Şekil yönetimindeki 10 YL 966 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Kahraman, motosikletten yola fırladı. Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Kahraman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Otelde aşçılık yaptığı öğrenilen İrfan Kahraman'ın cansız bedeni, Ayvalık Devlet Hastanesi morguna götürülürken, polis de kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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