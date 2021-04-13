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Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)
Haber Giriş: 13.04.2021 - 10:25 | Son Güncelleme:

Ayvalık'ta, lastik bottaki 55 kaçak göçmen kurtarıldı

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Ayvalık'ta, lastik bottaki 55 kaçak göçmen kurtarıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 55 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ayvalıkta, lastik bottaki 55 kaçak göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 55 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler hakkında 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' hükümlerine göre işlem yapıldı.

 

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