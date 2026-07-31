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Ayvalık'ta kuvvetli rüzgar; tonozdan kopan yelkenli kıyıya vurdu

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#Ayvalık'ta Fırtına#Yelkenli Kazası#Rüzgar Hasarı
Ayvalıkta kuvvetli rüzgar; tonozdan kopan yelkenli kıyıya vurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 14:26

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar nedeniyle tonozundan kopan yelkenli tekne dalgaların sürüklemesiyle karaya oturdu. Hasar gören teknenin kurtarılması için çalışma başlatılacağı belirtilirken, devrilen bazı ağaçlar da elektrik hatlarına zarar verdi.

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Ayvalık ilçesinde önceki gün başlayan kuvvetli rüzgar, dün akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Rüzgarın hızı zaman zaman saatte 30 kilometreye kadar ulaştı. Rüzgarla birlikte Sefa Çamlık açıklarında demirli yelkenli bir tekne, tonozdan koptu. Tekne dalgaların sürüklemesiyle karaya vurup, hasar aldı. Tekneyi kurtarmak için çalışma yapılacağı belirtildi.

Ayvalıkta kuvvetli rüzgar; tonozdan kopan yelkenli kıyıya vurdu

Öte yandan bazı bölgelerde devrilen ağaçlar elektrik hatlarına zarar verdi.

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#Ayvalık'ta Fırtına#Yelkenli Kazası#Rüzgar Hasarı

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