Ayvalık'ta kuvvetli rüzgar; tonozdan kopan yelkenli kıyıya vurdu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar nedeniyle tonozundan kopan yelkenli tekne dalgaların sürüklemesiyle karaya oturdu. Hasar gören teknenin kurtarılması için çalışma başlatılacağı belirtilirken, devrilen bazı ağaçlar da elektrik hatlarına zarar verdi.
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı
Ayvalık ilçesinde önceki gün başlayan kuvvetli rüzgar, dün akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Rüzgarın hızı zaman zaman saatte 30 kilometreye kadar ulaştı. Rüzgarla birlikte Sefa Çamlık açıklarında demirli yelkenli bir tekne, tonozdan koptu. Tekne dalgaların sürüklemesiyle karaya vurup, hasar aldı. Tekneyi kurtarmak için çalışma yapılacağı belirtildi.
Öte yandan bazı bölgelerde devrilen ağaçlar elektrik hatlarına zarar verdi.