Ayvalık'ta kırmızı ışıkta kaza: 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı

#Balıkesir#Ayvalık#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2025 07:58

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kırmızı ışıkta beklerken meydana gelen zincirleme trafik kazasında; 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'ne giriş sapağında zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kırmızı ışıkta bekleyen 07 BMH 278 plakalı yolcu otobüsü, arkasında bulunan 06 DA 5150 plakalı özel otomobil ve hemen ardındaki yabancı plakalı tıra, 24 yaşındaki A.B. yönetimindeki 63 ADJ 826 plakalı kamyon hızla arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle, kırmızı ışıkta bekleyen araçlar birbiriyle çarpıştı. Kazada araçlara arkadan çarpan ve Şanlıurfa doğumlu olduğu öğrenilen kamyon sürücüsü A.B. ağır, araçların arasındaki özel otomobilde bulunan; araç sürücüsü Z.V.M. ile A.V.M ve M.M. isimli, iki çocuk çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sıkışan araçlarda bulunan yaralıları çıkartıp, 112 ekiplerine teslim etmesinin ardından, yaralılar Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan kamyon sürücüsü A.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Yaralanan 2 çocuk ve otomobil sürücüsü ise hastanede müşahede altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

