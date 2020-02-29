MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAyvalık'ta fırtına tekneleri batırdı
GeriGündem Ayvalık'ta fırtına tekneleri batırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Kadri KAYA- Abdulkadir AYDINIŞIK/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)
Haber Giriş: 29.02.2020 - 10:42,Son Güncelleme:/

Ayvalık'ta fırtına tekneleri batırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ayvalık'ta fırtına tekneleri batırdı
Abone Olgoogle-news

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde sabaha karşı etkili olan fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri battı.

Ayvalık ilçesinde sabaha karşı etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle Ayvalık rıhtıma bağlı 5 balıkçı teknesi alabora olarak battı. Teknelerden bazıları da parçalanıp zarar gördü. Batan teknelerin sahipleri sabah rıhtıma geldi. Balıkçılar, teknelerini kurtarmak için çalışma başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle