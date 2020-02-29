Kadri KAYA- Abdulkadir AYDINIŞIK/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)
Haber Giriş: 29.02.2020 - 10:42,
Ayvalık'ta fırtına tekneleri batırdı
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde sabaha karşı etkili olan fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri battı.
Ayvalık ilçesinde sabaha karşı etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle Ayvalık rıhtıma bağlı 5 balıkçı teknesi alabora olarak battı. Teknelerden bazıları da parçalanıp zarar gördü. Batan teknelerin sahipleri sabah rıhtıma geldi. Balıkçılar, teknelerini kurtarmak için çalışma başlattı.
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