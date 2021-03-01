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Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)
Haber Giriş: 01.03.2021 - 14:32 | Son Güncelleme:

Ayvalık'ta bir mahalle karantina altına alındı

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Ayvalık'ta bir mahalle karantina altına alındı
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BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde bağlı kırsal Beşiktepe Mahallesi, koronavirüs vakalarında artış yaşanması üzerine karantinaya alındı.

Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Beşiktepe Mahallesi, koronavirüs vakaları ile temaslı kişi sayısı artması üzerine Ayvalık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. 110 haneli ve 275 kişinin yaşadığı Beşiktepe Mahallesi giriş ve çıkışında dün akşam saat 21.00 itibariyle Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler nöbet tutmaya başladı.

Ayvalık’ta Tıfıllar ve Hacıveliler kırsal mahalleleri de karantina altında bulunuyor.

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