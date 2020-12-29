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Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)
Haber Giriş: 29.12.2020 - 10:16 | Son Güncelleme:

Ayvalık'ta bir mahalle karantinaya alındı

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Ayvalık'ta bir mahalle karantinaya alındı
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BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde bir kırsal mahalle koronavirüs (Covid-19) vakalarının görülmesi nedeniyle karantinaya alındı.

Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Çakmak Mahallesi, Covid-19 vakaları ve temaslı kişilerin artması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla gece yarısından itibaren karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahalle girişinde barikat kurarak giriş ve çıkışları kapattı.

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