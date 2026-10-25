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Ayvalık'ta batan teknedeki doktorun cansız bedenine ulaşıldı

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Ayvalık#Tekne
Ayvalıkta batan teknedeki doktorun cansız bedenine ulaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2026 12:34

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Kız Adası yakınlarında özel gezi teknesi su alıp battı. Teknedeki 8 kişi kurtarılırken Burhaniye Devlet Hastanesi'nde görevli KBB Uzmanı Dr. Şahin Bingüllü ekipler tarafından aranıyordu. Kazadan 15 saat sonra Balıkadası önlerinde Doktor Bingüllü'nün cansız bedenine ulaşıldı.

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Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "24.10.2026 tarihinde Ayvalık ilçesi Alibey Adası Kara Ada açıklarında bir balık avlama teknesinin su alarak batması sonucu başlatılan arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin güncellemedir. Sahil Güvenlik ekiplerimizce aralıksız sürdürülen arama ve kurtarma faaliyetleri neticesinde, kayıp olduğu bildirilen 1 vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi.

Ayvalıkta batan teknedeki doktorun cansız bedenine ulaşıldı

2 BİN 200 METRE AÇIKTA BULUNDU

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Kız Adası güneyinde özel teknenin battığı bilgisinin alınması üzerine olay yerine 6 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi, 1 Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri sevk edildi.

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Ayvalıkta batan teknedeki doktorun cansız bedenine ulaşıldı

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından deniz yüzeyindeki 8 kişi sağ ve bilinci açık vaziyette kurtarılıp Sahil Güvenlik botuna alındı ve Ayvalık Sahil Güvenlik İskelesi'ne götürüldü. Bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri sonucunda, bugün teknenin battığı mevkiden yaklaşık 2 bin 200 metre açıkta kayıp kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Ayvalıkta batan teknedeki doktorun cansız bedenine ulaşıldı

'BATMASI 5 DAKİKA SÜRMEDİ'

Batan tekneden sağ olarak kurtarılan Murat Eygin, yaşadıklarını anlatarak, "Çocuklar kamaradaydı, üşüyorlardı. Bize, teknenin su aldığını söylediler. Hemen can yeleklerini çıkarıp verdiler. Bir anda tekne batmaya başladı. Batması, 5 dakika sürmedi. Ardından Sahil Güvenlik'i aradık" dedi.

Ayvalıkta batan teknedeki doktorun cansız bedenine ulaşıldı

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Öte yandan, kurtarılıp hastaneye kaldırılan 8 kişi arasında olan ve olay sırasında 2 parmağı kopan tekne sahibi Ramazan Yolver, Ayvalık Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Bandırma'ya sevk edildi. Diğer 7 kişi ise gerekli tedavi kontrollerinin ardından taburcu edildi. 

Ayvalıkta batan teknedeki doktorun cansız bedenine ulaşıldı

 

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#Balıkesir#Ayvalık#Tekne

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