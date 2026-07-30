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Ayvalık'ta alevlerin ulaştığı köy mezarlığı yangında hasar gördü

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#Balıkesir Orman Yangını#Tıfıllar Köyü Tahliyesi#Mezarlık Yangın Hasarı
Ayvalıkta alevlerin ulaştığı köy mezarlığı yangında hasar gördü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 09:13

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan ve bazı köylerin tahliye edilmesine yol açan yangın, Tıfıllar Köyü Mezarlığı'na sıçradı. Köylülerin traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında, alevlerin ulaştığı mezarlıkta çok sayıda mezar yanarak ciddi hasar gördü.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Tıfıllar Köyü, yangın sebebiyle kontrol amaçlı tahliye edildi. Köy sakinleri, köylerini terk etmek istemeyerek yangınla mücadele eden personele traktörleriyle yardım etti. Kısa sürede büyüyen alevler Tıfıllı Köy Mezarlığı'na kadar geldi.

Ayvalıkta alevlerin ulaştığı köy mezarlığı yangında hasar gördü

KORKUNÇ MANZARA GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Gece boyu süren yangın, köy çevresinde bulunan ormanlık alanda etkili oldu. Köyden yaklaşık 1 kilometre uzakta olan Tıfıllar Köy Mezarlığı, yangında yoğun hasar aldı. Bazı mezarlar kül olurken, bazılarında ise ciddi hasar oluştu. Mezarlık, dron ile havadan görüntülendi.

Ayvalıkta alevlerin ulaştığı köy mezarlığı yangında hasar gördü

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#Balıkesir Orman Yangını#Tıfıllar Köyü Tahliyesi#Mezarlık Yangın Hasarı

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