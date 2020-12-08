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Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)
Haber Giriş: 08.12.2020 - 17:01 | Son Güncelleme:

Ayvalık'ın 2 caddesine girişlere kişi sınırlaması

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Ayvalık'ın 2 caddesine girişlere kişi sınırlaması
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BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Atatürk ve Talatpaşa caddelerine girişler, 1100 kişi ile sınırlandırıldı.

Ayvalıkın 2 caddesine girişlere kişi sınırlaması
Ayvalık ilçesinin arteri olan Atatürk Caddesi ile çarşının bulunduğu Talatpaşa Caddesi'ne girişler, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 1100 kişi ile sınırlandırıldı. Alışveriş yapanların yoğun olduğu Talatpaşa Caddesi’nin giriş ve çıkış noktalarına demir bariyerler konularak, girişlere sınırlama getirildi. Dün başlayan uygulama bugün de polis, bekçi ve zabıtaların kontrolleriyle devam etti. Özellikle çarşıdaki kalabalığın 1100 kişiyi aşmaması için ekipler, acil işi olmayanları geri çevirdi. Yapılan anonslar ile yoğunluk azaltılmaya çalışıldı.

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