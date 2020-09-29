Ayvalık'ı dolu ve fırtına vurdu

Ayvalık ilçesinde büyük hasara sebebiyet veren dolu yağışı ve fırtına, Edremit Körfezi üzerinde de çok sayıda şimşek oluşmasına yol açtı. Adeta şimşek yağmuru yaşandı. Edremit Körfezi üzerinde zaman zaman gece gündüze döndü. Arka arkaya düşen yıldırımlar bir çok kişi tarafından korku içinde izlendi.