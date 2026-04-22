Ayvalık 'Türkiye'nin en güzel 20 ilçesi' listesinde

Türkiye'nin doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla öne çıkan ilçeleri arasında yapılan değerlendirmede Ayvalık, 'Türkiye'nin En Güzel 20 İlçesi' listesinde yer aldı. İlçe; doğal yapısı, tarihi dokusu ve yaşam kültürüyle öne çıkan yerleşimler arasında gösterildi. Listede Bozcaada, Safranbolu ve Urla gibi turizm merkezlerinin de yer aldığı belirtildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, değerlendirmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Ayvalık'ın sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerle önümüzdeki yıllarda turizmde daha da güçlü bir konuma ulaşacak. Bu başarı, ilçenin yalnızca yaz turizmiyle değil; kültür, tarih ve gastronomi alanlarında da önemli bir destinasyon olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi" dedi.