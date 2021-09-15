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Gündem
DHA
Haber Giriş: 15.09.2021 - 09:27 | Son Güncelleme:

Ayvalık açıklarında 54 kaçak göçmen kurtarıldı

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Ayvalık açıklarında 54 kaçak göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan Sahil Güvenliği ekiplerince ölüme terk edilen 2 lastik bottaki 54 kaçak göçmen kurtarıldı.

 

Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında 2 lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, 54 kaçak göçmeni kurtardı.

Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına bırakılan kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

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