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İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 12.08.2020 - 16:19,Son Güncelleme:

Ayvacık’ta iş yeri deposunda yangın

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Ayvacık’ta iş yeri deposunda yangın
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ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, bir iş yerinin deposunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 12.00 sıralarında Ayvacık’ın Fatih Mahallesi, Ali Nihat Tangör Caddesi üzerinde, plastik ürünler satan iş yerinin deposunda çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yoğun çabasıyla büyümeden söndürülürken, iş yeri deposunda maddi hasar oluştu. Yangını izlemek için olay yerine gelen ve sosyal mesafeye uymayanları, polisler uyararak dağıtmaya çalıştı.

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