MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAyvacık'ta bir köy karantinaya alındı
GeriGündem Ayvacık'ta bir köy karantinaya alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 26.02.2021 - 12:27 | Son Güncelleme:

Ayvacık'ta bir köy karantinaya alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ayvacık'ta bir köy karantinaya alındı
Abone Olgoogle-news

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Arıklı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

İlçeye 16 kilometre uzaklıktaki Arıklı köyü, Ayvacık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, köyün giriş-çıkışlarını kapattı. Yetkililer, köyde çok sayıda vatandaşa yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

14 günlük karantina süresi boyunca alınan tedbirlere uymayanlar hakkında idari işlem yapılacak.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi